Rada Manojlović je više puta isticala da je na početku veze sa Harisom Berkovićem bila izuzetno ljubomorna.

Sada je pevačica otkrila šta misli o prevarama i ko više vara - žene ili muškarci.

"Zna se da muškarci varaju, pa to nije ništa novo. Te prevare koje su telesne, pa to je nama sport", rekla je Rada u emisiji "Ja to tako".

