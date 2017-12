PRRIJATELJICA OTKRILA TAJNU: Ovo je prava istina o Kijinoj operaciji!

Već danima se spekuliše o operaciji učesnice rijalitija, a sada je njena drugarica rešila da kaže o čemu se zapravo radi.

Prijateljica Kije Kockar, Maja Milošević, otkrila je šta je prava istina o zahvatu kom se supruga Slobe Radovanovića svojevremeno podvrgla.

"Kija je imala operaciju, operisala je cistu na jajniku. I onda je verovatno tad bila priča da nisu imali odnose, verovatno je to bio taj period gde je ona bila sprečena, ali mislim da nije samo to u pitanju. Jer ako nekog voliš, razumećeš i sačekaćeš koliko god da treba. Jeste Sloba pričao da nisu imali odnose, ali ne verujem da je mislio na taj period samo, jer je on dobar dečko. On je između dve vatre sad, pa nek se sam bori, sam je tražio", rekla je Maja.

foto: Printskrin

(Kurir/Pink, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir