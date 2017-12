TRAGIČNA SUDBINA FATALNE LEPOTICE: Zbog ljubavi je izgubila život, a danas bi napunila 40 godina!

Malobrojni su muškarci s ovih prostora koji svojevremeno nisu poželeli da lepa Ksenija baš njima otpeva ono "Dačo, volim te." Atraktivna plesačica, potom i pevačica, ostala je upamćena kao jedna od najprivlačnijih Srpkinja, a tragična smrt načinila je od nje neku vrstu mita.



Ksenija je rođena 3. decembra 1977. godine u Beogradu, odrastala je na Banovom brdu gde je pohađala osnovnu školu, a posle razvoda roditelja odselila sa sa majkom Ljubicom na Voždovac, u stan u kome ju je 16. marta 2010. ubio njen tadašnji, deset godina mlađi dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda.

Skromni počeci



Četrnaestogodišnja devojčica teško je podnela krah braka svojih roditelja, mada se kasnije dobro slagala sa ocem Milošem i njegovom ćerkom iz drugog braka Mijom. Posvetila se plesu, počela besomučno da trenira i takmiči se, a s obzirom na to da je bila veoma lepa, brzo je postala omiljena i kod momaka. Prve profesionalne korake napravila je kao deo plesne grupe folk pevačice Dragane Mirković i sastava Beat Street. Govorila je da ju je Dragana odvraćala od poroka i učila scenskim manirima, na čemu joj je bila izuzetno zahvalna.

Pojavljivanje u spotu "Opojni su zumbuli" 1994. otvorilo joj je vrata estrade, a nakon hita "Dačo, volim te" koji je snimila sa Damirom Radoičićem Dačom, svi su želeli da je vide u svojoj blizini. Sa svih strana obasipali su je poslovnim ponudama, ali i onim drugim, ne uvek pristojnim. Lepa denserka tada je bila u vezi sa svojom prvom ljubavlju, Zvezdanom Slavnićem, sinom košarkaške legendeMoke Slavnića. Ovaj momak, poznat po nasilničkom ponašanju, bio je prvi u nizu Ksenijinih nesrećnih životnih izbora.

Slavnić je 1998. godine ispred jednog beogradskog kluba upucao Olivera Jovanovića, navodno zbog sukoba oko Ksenije. Ona je to demantovala i otputovala u Grčku, gde je dve godine plesala po klubovima i nastupala na televiziji.



Strastvena u ljubavi



Po povratku u Beograd radila je s Milovanom Ilićem Minimaksom na TV Palma, a zatim je 2002. godine objavila album "Extreme", s kog su se izdvojile pesme "Ksenija je tu" i "Mene ne zanima to". Spotove je snimala u Kanadi, gde su je pozvali da gostuje u emisiji "Električni cirkus" u kojoj su nastupale velike muzičke zvezde poput Dženifer Lopez, Eminema, Kulija...

Oprobala se i kao manekenka, glumila je i u spotu Olivera Mandića za pesmu "Ako lažem tu me seci", a 2003. snimila je hit-singl "Neven".

Mediji su je obožavali zbog britkog jezika i provokativnog stava, ali ona se nije mnogo obazirala na prašinu koja se uvek podizala oko nje. Nakon saobraćajne nesreće koju je imala 2004. kada se vraćala sa nastupa u Novom Pazaru, dala je nekoliko intervjua u kojima je priznala da je veoma emotivna i ranjiva.



U ljubavi sam strastvena, ali nisam posesivna, romantična ili ljubomorna! Po prirodi nisam manipulator, osim ako mi to neko ne dozvoli, ali ne volim mnogo da pričam. Ako me voli, sve će shvatiti. Kada raskidam, kažem dečku da je majmunčina i da me ostavi na miru jer ne mogu da ga podnesem. Šalu na stranu, ja sam dugo u ovom poslu i uvek je bilo momaka koji se bore za nešto, a ni sami ne znaju za šta... Muškarcima je uvek smetalo to što sam svoja. To najviše smeta u bilo kom odnosu, zato treba imati prave ljude uz sebe. Generalno, mnogo patim i veoma sam emotivna," ogolila je dušu Ksenija pred novinarima.