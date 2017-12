NAKO ŠTO GA JE MARIJA UVREDILA, PROGOVORIO PAGONIS: Kik-bokser priznao u kakvom je odnosu sa pevačicom!

Problem je nastao kada je Nenad pre dve nedelje dobio zadatak da glumi Končitu Vurst, a na kraju nastupa, demonstrativno je bacio kostim Končite i ostao u majici Nikole Tesle.

Tada je kik-bokser istakao da ne želi da plasira nešto što se kosi sa njegovim ubeđenjima.

Marija ga je nakon nastupa indirektno uvredila preko Tvitera.

"Velika je razlika između pe.era i pede.čine. Toliko", napisala je nedavno pevačica.

Kako je pošlo neko vreme, otkrio je da li su se smirile strasti među njima i da li su rešili problem.

"Naravno. Marija ima svoje mišljenje, ja imam svoje. Nema nikakvih loših misli sa moje strane prema njoj, jednostavno ona je čovek, normalno je da ima svoje mišljenje. Ona ima svoju percepciju, ja imam svoju i to je to. Nikoga nisam uvredio, nikome nisam rekao ništa loše, niti sam rekao da nekog mrzim, da ga treba ubiti, tući i slično, već sam rekao samo to da mi se ne sviđa žena sa bradom i to je prosto moje mišljenje. To što su se oni našli uvređeni, to je samo njihova stvar. Ja stvarno nisam nikoga uvredio, niti mi je to bila namera", rekao je kik-bokser.

