PRE 17 GODINA NAPRAVILA JE NAJVEĆU LUDOST: Tijana Dapčević iskreno o odluci koja joj je promenila život!

Tijana Dapčević poznata je kao pevačica vedrog duha, a ono što smo primetili jeste da se na snimanjima emisije Tvoje lice zvuči poznato najviše druži sa Mirom Škorić i da se dobro zabavljaju.

Na pitanje da li ogovaraju kolege, Tijana tvrdi:

"Nas dve uopšte ne pričamo o estradi, već o deci, zdravlju... Nemamo vremena mnogo da ogovaramo kolege i pričamo o njima, zaista nas to ne zanima. Mnogo su nam bitnije naše privatne teme, o kojima volimo da pričamo", kaže pevačica i priznaje da se za sve ove godine rada na estradi svega nagledala i naslušala.

"Ali to nije za medije, svašta sam videla. Bukvalno sve i svašta. To nije za priču, zamislite šta sam videla, a ono što sam čula sam čak izbrisala iz memorije. I to se uči vremenom, da neke stvari moraš da izbrišeš", objašnjava Tijana, koja je nedavno ofarbala kosu u roze:

"Kao što znate, u šou-biznisu je to poželjno i ako se ne menjate, kao da niste na sceni. Uvek postoje određene stvari i trendovi koji se menjaju, pa tako i ja volim. Ima perioda kada se sredim, obučem minjak, stavim veštačke trepavice, ali sve to u određenim prilikama i kada tako želim".

Tijana kaže da je najluđa stvar koju je uradila u životu bila promena države u kojoj živi.

"Mislim da je najluđe to što sam promenila državu zbog ljubavi, ali se nikada nisam pokajala zbog toga. To je bilo pre 17 godina i to smatram najvećom ludosti. Da se razumemo, to je na četiri stotine kilometara odavde. Nisam imala preterani problem da se uklopim. Jedino što mi nedostaju roditelji i sestričina", kaže pevačica koja priznaje da je perfekcionista i da je to najviše nervira, kao i ljude u njenom okruženju.

"Imam problem da me sitnice nerviraju, odnosno bolesno sam pedantna. Znači, kapljice u kupatilu nikako da se vide, mrvu ako vidim u stanju sam da ubijem. Moj suprug se navikao na sve to, uvideo je koliko je sati, pa je prihvatio sve te moje ludosti".

