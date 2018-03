NADA MACURA RAZVEZLA O SEKSU I POLNIM ORGANIMA: Ako se ja pitam, dužina nije bitna već tehnika!

Nada Macura gostovala je juče u Jutarnjem programu TV “Hepi” zajedno sa urologom Aleksandrom Miloševićem i psihijatrom Jovanom Marićem. Tema razgovora bili su seksualni odnosi kao i erektivna disfunkcija. Kako se doktorka Nada razume u sve teme, tako je i ovoga puta ona vodila glavnu reč u studiju “srećne” televizije.

Na pitanje voditeljke zbog čega isključivo savetuje ljudima da se slojevito oblače, ali ne i svlače, Macura se pobunila.

"Pa vi ne pratite moje savete. Pored slojevitog oblačenja, ja savetujem i svlačenje. Naravno, mora da se upotrebljava i jorgan, jer je ispod pokrivača najlepše. Znate, to je ipak aluzija na nešto", rekla je Macura sa osmehom, a onda i iznela svoje mišljenje o tome zbog čega su žene nezadovoljne u seksu sa svojim partnerom.

"Žene treba da budu zadovoljne i da to pokažu svom muškarcu na neki način, ipak, one to nisu jer na neki način ne žele da uvrede svog partnera kada ne dožive orgazam. Smatram da je to stvar za prihologa, jer je bolje da kažu šta im smeta. Ako se ja pitam, dužina polnog organa nije važna, već tehnika", rekla je Nada kao iz topa.

Na konstatciju drugih gostiju u studiju da bi mogla da savetuje građanstvo da imaju seks, ona je rekla.

"Pa ljudi bi rekli da sam poludela. Zamislte da kažem: “Čuvajte srce i pluća i na kraju se dobro seksajte i uzmite tablete za potenciju”. Ja to ne bih mogla, jer će zaista reći da sam luda. To mogu ovako da govorim po emisijama kada me pozovu i da diskutujem na razne teme", rekla je Nada i šokirala sve u studiju, a posebno gledaoce pored malih ekrana koji su se uključili u Jutarnji program.

"Pitala bih nešto gospođu Macuru. Da li je ona seksolog ili karidolog? Zaista mi se ne dopada njeno ponašanje i to ne mogu da razumem. Zbog čega se ona toliko eksponira u medijima? Pre nekoliko dana gostovala je na vašoj televiziji i nosila je providnu haljinu ispod koje su joj se videle gaćice", rekla je gledateljka, što je Nadu izbacilo iz takta.

"To što sam došla u providnoj haljini je moja lična stvar, nisam došla u manastir nego na televiziju. A to što me vi ne voliite, baš me briga", odbrusila je Macura.

