Eva Ras: Ne pada mi na pamet da se družim sa Žižom!

Eva Ras uskoro će ući u rijaliti „Zadruga“, gde će kao specijalna gošća provesti nekoliko nedelja i praviti društvo svojoj koleginici Žiži Stojanović, saznaje Kurir.



Ideja producenata ovog šou-programa je da njih dve zajedno podsete gledaoce na period kada se snimala i emitovala serija rekordne gledanosti „Srećni ljudi“, u kojoj su obe glumile, i to kao stanarke „Ranča prokletih“. To se, prema našim saznanjima, Evi nimalo nije dopalo, pa je u prvi mah odbila ponudu producenata. Ona im je poručila da uopšte nije bliska sa Žižom i da nemaju zajedničke teme. Upornost produkcije se ipak isplatila jer su uspeli da ubede Evu da se pridruži ekipi u „Zadruzi“, bar nakratko.

foto: Damir Dervišagić

- Eva je zahvalna ružičastoj televiziji jer su je pre nekoliko godina pozvali u rijaliti „Farma“ i tada su je maksimalno ispoštovali. Posle ubeđivanja, prihvatila je da uđe u „Zadrugu“, ali je nagovestila da ne može dugo da ostane zbog obaveza oko promocije nove knjige, ali i snimanja novih projekata koje je ugovorila - rekao je naš izvor.



Eva je za Kurir potvrdila naša saznanja.

- Zvali su me, ali ja ne bih više u rijaliti, i to sam im rekla. Međutim, uporno me ubeđuju. Sigurno se neću družiti sa Žižom, s njom nikad nisam bila bliska, pa neću ni sad - rekla je glumica.

Kurir / E.K

Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić