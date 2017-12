NEDA UKRADEN JE DOBIJALA UŽASNO NEPRISTOJNE PONUDE: Mene niko ne može da ucenjuje, a evo zašto!

Neda Ukraden je bez ustezanja navela šta je znalo da je snađe u odnosima sa ljudima koje je sretala tokom svoje višedecenijske karijere.

Ona je progovorila o nepristojnim ponudama koje je dobijala i kako se sa njima nosila.

"Ja sam neko ko je otresit i moralno čvrsta osoba, a to nosim iz svoje kuće. Te stvari kada neko koristi svoju moć i novac da bi pretio nepristojnim ponudama, toga je bilo i biće, a ja kažem uvek da imaš samo dve opcije: "Take it or leave it (engl. uzmi ili ostavi)". Ja sam rekla "Ne", taman nikad više ne zapevala. Kabadahija i bezobraznika će biti uvek, to je stvar kakraketa, vaspitanja, stepena civilizovanosti, ali ne samo da sam imala želju da uspem, nego sam se i obrazovala. Mene ne može niko da ucenjuje", rekla je Neda iskreno.

