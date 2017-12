ANDRIJA RASKINUO VERIDBU, KIJA BESNA UDARILA NA SLOBU: Luna će da prođe kao ja! Kristina otkrila nepoznate detalje!

Naime, njih dve su razgovarale u spavaćoj sobi, a Kija je tom prilikom otkrila nepoznate detalje.

"Španska serija je sve ovo, kunem ti se. Ovo se nikada ranije nije desilo! Čudan mi je Sloba malo", rekla je Ana.

Ivanjičanka je dodala kako ne zna kako bi reagovala kada bi se njoj tako nešto dogodilo i da je bila u šoku kada ju je ugledala na vratima "Zadruge", a Kija je počela Ani da šapuće o svojoj porodici i vetru u leđa koji je Sloba dobijao od njene familije.

"Ja sam znala unapred šta će da se desi. Za mene je stalo vreme. Ja sve znam. Ti ne možeš da veruješ koliku je on podršku imao. Ne možeš da veruješ. Moji nisu bogati, ne znam šta... ali je imao podršku i onda dođeš i sve progutaš! Sve, ali nema veze, spasila sam se", šaputala je Kija Ani, a onda je dodala:

"Ne zanima me više! Ne znam koga mi je više žao. Na kraju mi je više nje žao. Kada ga stavi na leđa, biće kao ja. Ajde ovo, ajde ono. Znaš koliko treba još da rade, a do tada će se pojaviti neki novi. Smešno mi je samo", komentarisala je Kristina Lunu, Slobinu devojku.

Međutim, Kristina je onda otkrila i potpuno nepoznate delja o njenom dečku Andriji.

"Ja nisam ni znala da su oni imali kontakt. U međuvremenu se Andrija pojavio, on se verio, a to sam tek saznala kada smo se spojili. On se verio, pa raskinuo veridbu. Bili su zajedno pet, šest godina. Kada sam ga videla, on mene pita da li ga za*ebavam, ja mu kažem da su me svi prokleli. Sama se sebi divim, ja sam sebe upoznala kroz ovo", pričala je Kija o svom mužu i dečku.

