SAMA SEBI SE DIVIM: Kija otkrila da je rasturila veridbu svom dečku!

Mnogi su Kiju Kockar doživeli kao devojku koja je ušla u Zadrugu sa ciljem da razdvoji Lunu i Slobu. Ona je nekoliko puta navela da nema ništa protiv njihove ljubavi, iako je i dalje u braku sa pevačem.

Međutim, ono što je podelila sa Anom Korać mnoge je iznenadilo, a Koraćevu ostavilo u šoku. Naime, Kija je pričala o ljubavi sa svojim sadašnjim dečkom Andrijom Lazovićem.

Kockarova je priznala da kad je uplovila u vezu sa Andrijom, nije znala da je veren.

"U međuvremenu se Andrija pojavio, on se verio, a to sam tek saznala kada smo se spojili. On se verio, pa raskinuo veridbu. Bili su zajedno pet, šest godina. Kada sam ga videla, on mene pita da li ga za*ebavam, ja mu kažem da su me svi prokleli. Sama se sebi divim, ja sam sebe upoznala kroz ovo", pričala je Kija o svom dečku, pominjući i svog supruga.

