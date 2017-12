ŠOK INTERVJU DAVIDA DRAGOJEVIĆA: Progovorio o bratu Dejanu, Aleksandri, Ljubi Pantović i svim porodičnim problemima!

Naime, David je progovorio o Aleksandri, svojoj porodici i svim problemima koji ih prate.

Ljuba te konstantno vređa i naziva homoseksualcem.

"Za sve klevete i laži će se pobrinuti moj advokat jer ne želim da dozvolim da neko blati mene, Aleksandru ili moju porodicu. Aleksandra nije to zaslužila. Ne mogu da shvatim da neko može da je osuđuje i pljuje, a imala je tako težak život. Ja znam mnogo stvari kroz koje je prošla. Ljuba mene ne dotiče, ima ko će se baviti njome. Ja se vraćam fudbalu i ne može niko da baca ljagu na moje ime jer ja znam ko sam i šta sam, ali veoma je ružno da žena od 40 godina mene komentariše i naziva tako."

Mnogi kažu da ona traži marketing preko vas?

"Mene ti njeni lajvovi ne interesuju, ali izuzetno je ružno što se tako ponaša. I kada smo bili na moru Ljuba je stalno tražila da snimamo lajv, ali ja nikada nisam hteo, bežao sam jer je meni to odvratno. Ne želim nikome da dopustim da piša po Aleksandri. Vratio sam se i neće više moći da je dira."

Jel tačno to što tvrdi da vam je platila letovanje?

"Ja sam rekao Aleksandri da ne želim da mi Ljuba plaća letovanje i da mi to sutra prebaci. Aleks se tu malo uvredila, pričala je: "To je moja majka." Tada je prvi put osetila da ima majku pored sebe… Ljuba je podigla Aleksandrine pare iz Snajki, i to su zapravo bile Aleksandrine pare, a ja sam plaćao večere i piće. Eto, tada sam osetio da će sve ovo da se desi, znao sam."

foto: Printscreen

Da li se Aleksandra zaista ne brine o Magdaleni i spava do dva po podne kao što Ljuba kaže?

"Aleksandra se mnogo brine o Magdaleni i dete je mnogo voli. Iako je mlada, ona je brižna majka. Pred ulazak u rijaliti nakupovala je punu kuću hrane za ćerku, ostavila koliko treba novca, sve je organizovala i ne žali pare za Magdalenu. Sve bi joj dala. Nije tačno da je spavala do dva sata. Ja sam dete vodio na plažu, nikada je nismo nigde pustili samu. Glupo je uopšte pričati o Ljubi, to su sve njene šuplje priče."

Mirno šetaš Kaluđericom? Ne plašiš se Čabarkape?

"Niti on gleda Aleksandru, niti Magdalenu, niti ima razloga da ga se plašim. Ja normalno šetam, idem u radnju, ne bežim ni od koga, svi koji hoće mogu da me nađu. Nema potrebe da ga komentarišem jer, koliko vidim, ni mi njega ne zanimamo."

Da li bi uzeo pare od zelenaša?

"Ne bih nikad više to uradio. Kao klinac sam uzimao, ali sklonio sam se od toga jer je to prokleto, prljav je to novac, i nisam imao lepo iskustvo. Sve što je moje jeste i Aleksandrino, i obrnuto. Ja nisam muškarac koji beži od problema, svaki problem je rešiv i uvek sam tu za nju. Sa problemom ili strahom treba se suočiti. Aleksandru gledam kao malu mrvicu koju nema ko da zaštiti, ali sada sam ja tu i štitiću i nju i Magdalenu jer ih volim najviše na svetu."

foto: Printscreen

Kako komentarišeš odnos ukućana prema Aleks dok je bila u Parovima?

"Meni se sviđa Gastoz, realan je i ja sam mu zahvalan što je uz nas. Tu su Tin, Vesna Rivas i Teodora, sa kojom se Aleksandra pomirila."

Samo je Mili uspeo Aleksandru da izbaci iz takta, pa je nasrnula na njega.

"Da, on je najgori. Mili je trebalo da izađe, on nema glasače, upliće porodične stvari, a nema pojma ni o čemu. On i Irma su praznoglavi i nemam lepo mišljenje o njima. Irma je katastrofa od pevačice, ima grublji glas od mene, a niko ne zna ni šta je rekla. Ma sva je šuplja kao balon."

A kako komentarišeš vezu Ivana i Miljane?

"On je čovek od četrdeset godina a žvalavi Miljanu, devojčicu od dvadeset. Meni je to odvratno i smešno, svi mu se smeju. Miljana bi ga pojela, a on sve lagano hoće. Ma smešni su mi. Neće to opstati."

foto: Printscreen

Hoćeš da kažeš da je to marketing? Ko koga tu koristi?

"Naravno da je marketing. Koriste jedno drugo. Miljana je već treći put u rijalitiju, ona zna kako i šta treba, kao i njena porodica, a i Ivan je iskusan rijaliti igrač. Tačno znaju šta treba, kao bore se protiv tate, mame, prave špansku seriju, a ja znam da je to fejk."

Mnogi su pričali da je i vaša veza bila fejk.

"Glupo je uopšte da poredim njih sa nama jer kod nas se vidi da je sve iskreno, a kod njih nije. Ivanu se Miljana ne sviđa, govorio je da je beba pande, izvređao ju je najstrašnije, i njen izgled i sve. Ivan ide na patetiku, on jadan nema pare, a narod gleda kakav si čovek, a ne da li imaš pare. On je pokazao da je smeće od čoveka i ne poštuje svoju ćerku, ponaša se katastrofa, a ima žensko dete. Ja bih za moje dete, majku, sestru, devojku uradio sve, a on ima dete, ali ne živi za nju nego samo čeka da mu nešto padne s neba. Neće mu hleb izaći iz slot-aparata."

Hoćeš li Dejanu da oprostiš što te je vređao?

"Nemam šta ja njemu da oprostim, ja na njega gledam kao na malog brata. Poslao sam mu poruku posle Magdaleninog rođendana i pitao ga da nas dvojica odemo na večeru. Poruku je video, ali mi nije odgovorio. Posle se uključio u Parove i opet krenuo da napada, da pominje neki zoološki vrt. Ne kapiram ga. Ja sam njemu oprostio, brat mi je, treba sa njim da razgovaram. Nadam se da ćemo se on i ja videti i da ćemo pričati sami."

foto: Printscreen

Šta ti majka kaže?

"Majka mi je lavica, ali njoj je veoma teško. Plakala je što je Dejan otišao, i ona ga gleda kao malog."

Jel ti otac oprostio?

"Ljuba je pričala da me se otac odrekao, a to su gluposti. On se mene nikad nije odrekao, niti bih ja njega. Tata mi je vrh! Nakon Amerike sam bio kod njega i u dobrim smo odnosima."

Hoće li brak Dalile i Dejana opstati?

"Nisam o tome razmišljao. Čuo sam da prave kuću. Samo napred."

foto: Marina Lopičić

Mnogi kažu da nije lepo da se majka malog deteta slika gola u gaćama.

"To je marketing, ona je sama promoviše i reklamira svoje proizvode, a ne nudi se nikome. Ovde je vlada veliki primitivizam. Aleks ima 21 godinu i može da radi šta hoće, a ja je podržavam."

foto: Zorana Jevtić

(Kurir.rs/Svet, T. Matić)

Kurir

Autor: Kurir