POREDE IH SA POZNATIM GLUMAČKIM PAROM: Andrija i Aleksandra progovorili o zajedničkom životu!

Andrija Milošević sada živi sa svojom izabranicom Aleksandrom Tomić, a zajedno odgovarali na pitanja vezana za njihov odnos.

Glumica je objasnila kako se oseća što njen dečko nije često kod kuće.

"Živim sa onim sa kojim sam izabrala da živim, tako da je to meni normalno, ne vidim u tome ništa egzotično", u svom stilu kaže Sandra, dok Andrija dodaje:

A post shared by Andrija Milošević (@andrijamilosevic_official) on Nov 26, 2017 at 2:03am PST

"Oboje radimo, ne radim samo ja, nego i ona. To je naš posao i na to se čovek navikne. Suštinski, sve familije gde oba člana rade puno i gde posao zahteva da se vi stvarno žrtvujete za posao, samim tim to vam uđe u krv. Vi to radite i ne razmišljate o tome", rekao je Andrija.

U poslednje vreme često se čuje kako su Andrija i Sandra novi Gaga i Milena, ali njih dvoje smatraju da to i nije baš tako.

A post shared by Andrija Milošević (@andrijamilosevic_official) on Oct 9, 2017 at 3:04am PDT

"Da sam pola nje u tom glumačkom smislu bila bih srećna! Ljudi uvek upoređuju tako neke javne parove, to je normalno", kaže Sandra.

"Mi se ne opterećujemo... Naravno, imponuje nam takva vrsta poređenja, ali ne opterećujemo se time", dodaje Andrija.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

