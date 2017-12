LEPA BRENA OTKAČILA RASTU: Puklo posle nekoliko meseci!

Lepa Brena je odustala od snimanja tri pesme koje je za nju napisao Stefan Đurić Rasta, saznaje Kurir.



Pevačica je prošle godine najavila da priprema nekoliko projekata kojima će obeležiti 35 godina na estradnoj sceni, a među njima bila je i saradnja s reperom. Rasta je bio zadužen da za Brenu pripremi nekoliko numera u modernom fazonu kojima bi ona osvojila mlađu publiku. U početku se njoj mnogo svideo Đurićev stil, ali je s vremenom shvatila da to ipak nije za nju.

- Pesme su fazonu koji je tipičan za Rastu, kao što je radio za druge pevačice prethodnih godina. To se Breni svidelo, odmah je uzela tri pesme da ih dobro presluša i konsultuje se s bliskim saradnicima. Većina njih je bila za to ona snimi Rastine pesme, bili su sigurni da će se dobro snaći u novom muzičkom pravcu. Ali Brena je posle nekoliko meseci ipak odlučila da kompozicije vrati Đuriću, uz obrazloženje da je to previše moderno za nju i da njena verna publika zaslužuje zvuk na koji je navikla od nje - rekao je izvor blizak pevačici za Kurir.

Ukoliko Rasta ipak napravi nešto što bi bilo približnije Breninom stilu, ona će rado prihvatiti da to snimi.

- Saradnja je moguća u budućnosti. Nikad se to ne zna, ako Đurić bude napisao pesmu koja će Breni odgovarati, ona će je kupiti od njega. Zasad nema ništa od saradnje - rekao je naš sagovornik.

Pevačica nije odgovarala na pozive. Ona je pre godinu dana najavila da postoji mogućnost saradnje s reperom.

- Moja saradnja sa svima koji prave dobre i zanimljive pesme je moguća. Ako Rasta napravi nešto što se meni bude svidelo, zašto da ne - rekla je tada Brena.



Po svoj prilici, izgleda da Đurić do sada nije napravio nijednu zanimljivu pesmu po Breninim merilima.



