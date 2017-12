HTELA SAM DA BUDEM AMBASADOR: Evo koje fakultete je završila Neda Ukraden

Neda Ukraden jedina je pevačica s domaće estrade koja se može pohvaliti da je završila dva državna fakulteta - engleski jezik i književnost i pravni u Sarajevu.



Rano je počela profesionalno da se bavi muzikom, sa 17 godina snimila je prve pesme i postala slavna u celoj bivšoj Jugoslaviji. Iako je imala blistavu karijeru, nije odustajala od obrazovanja. Najpre je upisala studije engleskog jezika, koje je u roku završila i bila jedan od najboljih studenata.

foto: Privatna Arhiva



Velika dilema



- Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem pravo, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila da upišem engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, Šekspirom pogotovo. Otac mi je govorio: „Ti ćeš po podne i uveče da budeš pevačica, a šta ćeš da radiš pre podne? Od čega ćeš da živiš?“ Bili su razočarani što nisam učila za lekara, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: „Šta će ti engleski, možeš da odeš u Englesku i tako naučiš jezik, a ne da studiraš“ - prisetila se Neda.



Tek što je završila studije i posvetila se muzičkoj karijeri, dešava se preokret. Odlučila je preko noći da ispuni san i upiše Pravni fakultet.

- Pozvali su me da pevam na brucoškoj večeri na Pravnom. I onako, kroz razgovor s jednim od asistenata, ja kažem: „E, mogla sam ja biti vaš kolega, ali eto, otišla sam na filozofiju.“ On mi odgovori: „Pa nije ti ni sad kasno. Šta ti fali, imaš tek 26 godina.“ Kad sam malo bolje razmislila, onda sam samoj sebi rekla: „Pa stvarno, šta bi mi falilo da sad upišem prava.“ I tako i uradim. Muzička karijera mi je krenula, nastupam širom zemlje, a došlo vreme da učim i polažem ispite. Prvi ispit sam prijavila kod Đorđa Samardžića, veoma težak i obiman predmet. Znala sam da mi je ogroman minus što se bavim pevanjem i da će me profesor s podozrenjem i omaložavanjem gledati, a toga je bilo mnogo. Toliko sam bila u strahu da se ne obrukam pred profesorom da sam ceo udžbenik, čije je Samardžić bio autor, naučila napamet. Dobila sam desetku! Čovek je ustao i čestitao mi, svi su bili u šoku - priča Neda.

foto: Dragan Kadić



Radila kao asistent



To joj je dalo krila.

- Legle su mi studije prava, pa sam znala i po 17 sati da učim. Bila sam kampanjac jer nisam išla na predavanja nego sam vanredno polagala. Kad sam završila fakultet s visokim prosekom, ostavili su me na međunarodnom pravu da budem asistent. Kad sam primala diplomu, rekla sam sebi: „Nedo, pa ti si stvarno čudo. Sad treba da okačiš mikrofon o klin i da lepo negde radiš kao ambasador.“ Nisam otišla u diplomatiju, ali jesam postala ambasador svoje zemlje zahvaljujući muzici koju pevam - zaključila je pevačica.



Sreli se na Pravnom ŠEŠELJ DOŠAO DA MI ČESTITA

Neda je tokom studija na Pravnom fakultetu upoznala Vojislava Šešelja, koji je u to vreme već radio kao profesor. - Bilo je to u kabinetu asistenta na političkoj ekonomiji, jednom od najtežih predmeta. Neposredno pošto sam položila taj predmet - ispit kod čuvenog profesora dr Mihaila Erića, koji je inače bio strah i trepet Pravnog fakulteta u Sarajevu, i dobila devet! Znam da su bili svi iznenađeni i da su mi čestitali! To je sve vezano za taj susret - rekla je Neda za Kurir.



IVAN ERCEGOVČEVIĆ - Foto: Privatna arhiva; PrintScreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

16.000 LJUDI DIGLA NA NOGE: Neda Ukraden zapalila Zagreb

Kurir

Autor: Kurir