(VIDEO) TO TAKO NIJE DŽENTLMENSKI: Sloba priznao kada je zaista imao seks sa Kijom, ona zanemela!

Čini se da su se mnoge stvari otrgle kontroli makar kada je reč o rijaliti programu "Zadruga". Učesnici nesvesni situacije u kojoj se nalaze neretko izuste i one stvari koje verovatno u drugim okolnostima ne bi.

Tokom prethodne večeri Luna i Sloba su sedeli sa svim ukućanima za stolom. Tu je bila i Kija. Novinari iz studija su se uključivali u program i postavljali pitanja. Ono što je neke od njih zanimalo je priča o seksualnom odnosu Kije i poznatog pevača upravo zbog činjenice da su pre određenog vremena njih dvoje upravo zbog te informacije došli u centar medijske pažnje.

"S obzirom na to da čitavu naciju zanima naš seksualni život, ja ću iskoristiti pravo da ne odgovorim na to, možda će Sloba da da iskren odgovor. Evo, Sloba će kao džentlmen reći sve... Meni je neprijatno da govorim o svom seksualnom životu, šta mogu da kažem: "Da se ne sećam..". Zaista, jer ja nemam sa njim ništa, i imam nešto drugo... Evo, Slobodan će razrešiti celu dilemu", uznemireno je ponavljala Kija.

Umesto da spusti loptu i proba džentlemenski da izbegne neprijatnu situaciju, Sloba je otkrio sve detalje.

"Sklopiću to u jednoj rečenici. To uopšte nije bilo neposredno pred ulazak u Zadrugu nego dva meseca pre toga, a ako vi jedan odnos u dve godine smatrate skladnom vezom, onda je to skladna veza... Jedan jedini odnos, to zna Luna, to zna svako ko treba da zna", izjavio je Sloba.

Na njegovu konstataciju Kija je reagovala očajnim pogledm, a Luna nemo posmatrala. Sličnu reakciju imali su i ostali ukućani.

