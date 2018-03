LUNA JE TVRDILA DA RADA BALAVI ZA SLOBOM, A SADA JOJ JE PEVAČICA ZAČEPILA USTA: Imala sam i ja 21 godinu, a nisam bila bez mozga!

Rada Manojlović održala je sjajan nastup u rijalitiju pre nekih mesec i po dana, a Luni se njeno gostovanje nije nimalo svidelo, pa su tada krenule uvrede sa njene strane.

Naime, Luna je posle žurke izjavila: "Mogu da joj poručim da je onda trebala manje da balavi za Slobom na žurki!", što je Radu izrevoltiralo, pa je dala svoj komentar.

foto: Prinrscreen

"To nije do mene. To je do nje, do njenog okruženja, do njenih roditelja. I dosta mi je više te priče neko je dete, i ja sam nečije dete. I ja sam imala 21 godinu. Svi smo mi nečije dete, je l' to opravdanje?", rekla je Rada.

Budući da mnogi opravdavaju Lunino ponašanje vezujući ga za njene godine (21) i zaljubljenost, a zatim i zatvoren prostor, na pitanje da li to znači da godine ne mogu da budu opravdanje za ovakve stvari, Rada je imala direktan odgovor.

foto: Damir Dervišagić

"Ne, ne mogu. Ali pošto nju njeni nisu naučili, ja mogu da je naučim i da joj kažem da za razliku od nje postoje žene, postoje devojke koje ne balave za zauzetim muškarcima", jasna je bila pevačica i dodala je:

"Mislim da bi Anabela trebalo meni da kaže da je Luna preterala. To je nešto što bi bilo korektno, bez obzira što je ona njeno dete. Ja verujem da ćemo mi svako braniti svoje dete, ali ako se ono ne ponese baš kako treba u nekoj situaciji, ono mora nekad da dobije i neku vaspitnu", zaključila je Rada.

Pevačica je naglasila da Anabelina ćerka ima problem sa ljubomorom.

foto: Dragan Kadić

"Pa, i ja sam bila zaljubljena, ali nisam bila bez mozga nikad! Ja sam bila zaljubljena, ali nikad nisam bila nekulturna. Godine, zaljubljenost, ljubav...nisu opravdanje za rečnik, za nekulturu, za konstantnu svađu, za prozivanje. Ona treba da bude srećna što nju nikada nisam uzela u usta i nikada nisam prokomentarisala kakva je ona bila na žurki! Hrani kuče da te ujede! Ja sve najlepše, a ona... Ona je devojka mene, da je mogla, ja mislim da bi me ubila pogledom! Gledala me cele večeri... Ona ima problem sa samopouzdanjem, sa tom nekom ljubomorom, svaka devojka njoj smeta", iskreno poručuje Manojlovićeva.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VELJKO PROSLAVIO ROĐENDAN: Aanastasija napravila haos kada se latila mikrofona i popela na sto!

Kurir

Autor: Kurir