GAGI ĐOGANI RAZOČARAN U SLOBU, PROMENIO PLOČU: On je slabić, vratiće se Kiji!

Gagi Đogani dugo je podržavao odnos Slobe Radanovića i svoje ćerke Lune, ali sada su se stvari promenile. Denser tvrdi da ga je pevač razočarao i otkriva da je zbog svoje mezimice dva puta završio u bolnici.

“Ni u snu nisam pomišljao da će moja Luna biti glavna tema ne samo u Srbiji već i u svetu gde žive naši ljudi. Ja i moja porodica redovno je gledamo i već dva puta sam završio u bolnici zbog nje. Nikad ranije nisam imao visok pritisak, a sada mi stalno skače. Dobio sam i terapiju koju moram redovno da uzimam”, započinje razgovor Gagi Đogani, koji se osvrće na Slobin odnos sa svojom zakonitom suprugom Kijom Kockar, tvrdeći da će se oni pomiriti.

“Što se tiče Kije, po mom mišljenju, to normalna žena nikada svom mužu ne bi uradila. Anabelu su zvali da uđe na Farmu dok sam ja bio u rijalitiju, ali ona je odbila da ne bi mene poremetila, i to je prava stvar, a ne što je ova uradila. Kija je ušla sa namerom, njoj je povređena sujeta, i drago mi je što sada svi ljudi mogu da je vide kakva je ona zapravo. Mislim da su svi shvatili ko je Kija i da samo sebe bruka. Razočaran sam i u Slobu jer ne ume da se nosi sa situacijama, zbunjen je i svojim ponašanjem povređuje Lunu. Ona je primetila da to nije onaj Sloba koji je bio do sada. Nije on pravi muškarac, nezreo je i ne ume da se postavi, izgubiće Lunu jer stalno trčkara za Kijom, to mu je bezveze i smešno izgleda. Treba drugačije da se postavi i da otera Kiju u pi*ku materinu, ali ne, on to neće. Luna je strašno dobra i dozvoljava mu mnogo. Ona pravi poređenje jer su njeni mama i tata u dobrim odnosima iako su razvedeni i zato joj nije problem da bude u dobrim odnosima sa Kijom. Ali Kija zavodi Slobu, dira ga, stavlja svoju nogu između njegovih. On treba da drži distancu, ali ne radi to. Jednostavno, Sloba ne zaslužuje Lunu. Povredio ju je. On je nezreo i ne želim takvog zeta. Kija je svesna ko je sada Sloba, koliko je dobio u rijalitiju, ušla je da ih razdvoji, i to dobro radi. Nervira me Sloba što je stalno brani, ona ga vređa, naziva kerom, a on ništa, ćuti. Sloba će se vratiti Kiji jer su oni jedno za drugo. Naravno, Luna tu ništa ne gubi, ona je mlada, može da ima koga hoće. Ne znam šta će biti sve do kraja rijalitija, ali mnogo sam razočaran što je on zapostavio Lunu, i to svi Zadrugari vide”, kaže Gagi, koga je povredilo i to što je Sloba vređao prezime Đogani na tviteru:

“Razočarao me je mnogo. Ako bi Luna htela da bude sa njim, ja ću to morati nekako da prihvatim, ali da me je razočarao, jeste, pogotovo kad vidim šta je pisao. Ne ljutim se što se sprdao našim prezimenom, ali budi muško i priznaj. Njega je sramota da prizna, a sad je sa Lunom. E pa, to tako ne ide.”

(Kurir/Svet)

