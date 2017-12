NEĆE VIŠE DA BUDE PAPUČAR: Sloba polugo uleteo među ukućane pa URLAO i PSOVAO!

Bora je svima razglasio da će kazniti sve radnike u fabrici smanjenjem budžeta jer su spavali posle zvona koje određuje da se kreće na posao.

Kazna nije mimoišla ni Lunu iako je ove nedelje na poštedi.

Kada je to čuo, Sloba je besan izleteo iz sobe, a na sebi je imao samo donji veš.

"Ćuti bre! To što nisam legao tri dana, ne znači da me ne boli ruka! Pijem lekove! Ako sam legao da odspavam sat vremena, to je zato što me boli i što sam nervozan!", urlao je besni Sloba.

Vređao je i ostale ukućane govoreći "Marš svi u tri lepe".

