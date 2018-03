PRAVA ISTINA O MIKIJEVOM BEGU IZ ZADRUGE: Ovo do sada nije viđeno u rijalitiju!

Naime, ovo je samo Mikijeva izmišljotina. Slagao je Sašku Karan kako bi uspeo da sakrije hranu koju je ukrao iz prodavnice, jer ga je pevačica uhvatila u sumnjivim radnjama koje nije mogla da objasni.

Prava istina je da je Đuričić otpočeo bojkot ćutanjem i kako je naveo, odlučio je da prvi put u životu ima taktiku u rijalitiju.

"Odlučio sam da prekinem komunikaciju sa svim ukućanima! To ću im svima i saopštiti. Pričaću sa drvetom, odgovaraću na pitanja voditelja, učestvovaću u sastancima, igrama, ali u slobodno vreme - neću! Odlučio sam tako iz jednostavnog razloga da bih sebe sačuvao. Neka to bude prvi put u životu da i ja imam neku taktiku u rijalitiju. Ne interesuju me tuđe rasprave, ludila, psovanja, tuče, polivanja... Poludeo sam oko raspodele hrane, a mislio sam da se tu makar možemo dogovoriti. Sve su pokrali, alavi su! Ne želim da imam veze s ovim ljudima više, razočaran sam. Neću da pričam ni sa ovima što sam dobar, jer mi oni posle prenose šta je ko rekao. Ja po ugovoru imam pravo na to da ne komuniciram, pa ako izdržim - izdržim. Hoću da uspem da ne pričam pet meseci ni sa kim", besneo je Miki dok se žalio Drvetu mudrosti.

