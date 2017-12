(VIDEO) MIKI RASKRINKAO TROUGAO: Otkrio detalje o Slobi, Luni i Kiji i sada je sve mnogo jasnije!

Iako jedni misle da Sloba treba da se vrati Kiji, drugi misle da treba da ostane sa Lunom, Miki ima potpuno drugačiji stav.

Kako je rekao, smatra da Slobi ne trebaju ni Luna ni Kija, već da bi mu on posavetovao da nađe neku treću devojku. No, Đuričić se nije dotakao samo Slobe Radanovića, već i sopstvene veze iz jednog rijalitija.

"Šta je sa Slobom, Miki", pitalo je drvo mudrosti.

"Sloba je dobar dečko, ok... I dalje ga ja poštujem, ali ja i on jako slabo kumuniciramo, jer on je čovek u tim svojim problemima", rekao je Miki.

foto: Printskrin Youtube

"A kako ti komentarišeš taj trougao Slobe, Lune i Kije", pitalo je Drvo.

"Pa ne bih komentarisao Lunu i Kiju, jer me ne zanimaju više, ali pošto mi je do njega stalo... Mislim da jedino što bi on mogao da uradi je da otera u tri pi*ke materine i da nađe treću devojku i da kaže svima i publici i produkciji i njima dvema, nosite se svi u pi*ku materinu, da spase malo obraza", oštriji nego iko bio je Miki.

"On se dečko tu ukanalio. On jeste dobrica, ali počinjem da sumnjam... Ali neću da ga opravdavam, ja kad sam se zaljubio u jednom rijalitiju svi su govorili ta je takva, ovakva onakva... Ja kažem nije. Tukao sam se zbog nje, isto tako tukao rukama u zidove, nogama, glavom. Zaje*ano kad se čovek zaljubi u rijalitiju. I zato ja njemu neću to da zameram. Ne kaže se džabe da čovek kad se zaljubi, izgubi pamet. Vidi on sve, nije on glup. Vidi on da ni ova nije za njega, ali nema kud zaljubio se... Gotovo, šta će... On da može on bi jadan iz svoje kože iskočio. Meni ga žao iskreno, ali tu saveta nema. Možda je njemu prijatno, možda on voli takvo stanje. Ako ti ne vidiš na tri snimka da te devojka ogovara gde god stigne i žena isto, to ti ne želiš da vidiš, neću ja da ti objašnjevam te stvari", objasnio je Miki.

Pogledajte šta je Miki rekao o Luni, Slobi i Kiji:

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Burne, osuđivane i zabranjene: Poznati parovi koji su svoju ljubav započeli u rijalitiju

Kurir

Autor: Kurir