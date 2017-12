PROZIVALI SU IH DA IZGLEDAJU KAO BABA I UNUK: Veljko otkrio kako reaguje na negativne komentare o vezi sa Vericom!

Veljko Kuzmančević nema problem sa tim što je njegova supruga Verica Rakočević 35 godina starija od njega.

Njih dvoje važe za jedan od najskaldnijih parova, ali ipak se nađu oni koji njihovu vezu komentarišu negativno.

On je objasnio da se dešavalo da korisnici društvenih mreža ostavljaju nepristojne komentare ispod njihovih slika, pa i kako on na to reaguje.

foto: Damir Dervišagić

"Trudim se da ne reagujem na komentare. Ponekad nešto pročitam kada se bna portalima pojavi naša slika. Desi se da neko napiše: "Mama i sin" ili "Baba i unuk", ali ja nemam problem sa tim. Meni je tih ljudi veoma žao, jer to što oni čine je negativna energija i nešto što ja ne razumem. Ako se određena osoba oslobodi negativne energije na taj način i ukoliko će ostatak dana da mu bude lep, nek napiše šta god želi. Bilo bi ružno da sedim na lepom mestu sa svojom ženom i da se pojavi neko i kaže mi to u lice. Onda znam kako bih reagovao, jer se to smatra otvorenim napadom i provokacijom. Sve dok niko ne uđe u moj lični prostor, meni je sve okej", rekao je Veljko za "Story".

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

Autor: Kurir