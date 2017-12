PEVAČICA POKAZALA VERENIČKI PRSTEN: Mira Škorić se udaje za bogatog Nemca

Mira Škorić (46) rešila je da ponovo stane na ludi kamen. Pevačica će, kako saznajemo, postati žena jednog bogatog Nemca.



Škorićka i dve godine stariji biznismen iz Berlina upoznali su se pre šest meseci na jednom prijemu, gde se ona pojavila kao specijalna gošća, i brzo su uplovili u vezu koju brižljivo čuvaju od očiju javnosti.

- Mira je konačno sreća i zaljubljena. Možda će ljudima to čudno da zvuči, ali otkad je u vezi s tim čovekom, ona je totalno druga žena. On poslednjih deset godina zbog posla često boravi u Srbiji i pomalo se sporazumeva na našem jeziku. Uspešan je u privatnom biznisu. Kao i Mira, i on iza sebe ima jedan brak i sina koji završava koledž u Americi. U pitanju je pravi gospodin koji ne želi da se eksponira u javnosti, što Miri i te kako odgovara, budući da je ona jedna od malog broja folk zvezda koje uspešno skrivaju svoje partnere - kaže naš izvor koji je dobro upućen u pevačicin ljubavni život.

Lepa Brena i Mira Škorić, foto: Zorana Jevtić



On otkriva da je Mira na korak od braka.

- Nemac je ozbiljan čovek koji nije željan avantura i provoda. Mira mu se svidela na prvi pogled, a nedavno ju je i zaprosio. Ona je pristala i uveliko nosi verenički prsten. Ako sve bude bilo kako treba, njih dvoje će se venčati na proleće sledeće godine, ali u tajnosti. Nijedno od njih ne želi da pravi feštu i pompu u vezi sa tim. Upriličiće svečani ručak u jednom poznatom restoranu za najuži krug ljudi i prijatelje - priča izvor.



Inače, biznismen u svemu podržava Miru, a posebno je oduševljen njenim učešćem u muzičkom šou-programu „Tvoje lice zvuči poznato“.

- Mirin verenik je čak jednom prilikom i prisustvovao snimanju, ali niko nije mogao ni da nasluti da je to njen budući suprug - završava naš izvor.



Ovim povodom pozvali smo Miru Škorić, koja nam je kroz osmeh poručila:

- Svoj privatni život ne želim da komentarišem.



Trajao deceniju BRAK SA DOKTOROM

Mira je bila deset godina u braku sa uglednim beogradskom hirurgom Vasilijem Jeremićem, s kojim je dobila ćerku Milicu. Vasa se nakon razvoda oženio Bojanom Bajrušević, udovicom ubijenog Vladimira Kovačevića Trefa. Pevačicina naslednica je krenula očevim stopama - uspešno završava Medicinski fakultet u Beogradu i jedan je od najboljih studenata.

Vasilije Jeremić, foto: Nebojša Mandić



BRAVO Primila nagradu za životno delo DRAGO MI JE DA SE CENE PRAVI UMETNICI!

Mira Škorić primila je u utorak nagradu za životno delo. Pevačici je priznanje dodelio Savez estradno-muzičkih umetnika i izvođača Srbije. Dok je primala lentu, primetili smo da na njenoj ruci sija prsten. Međutim, o vrednom poklonu nije želela da govori, ali je zato ponosno pričala o nagradi. - Srećna sam i ponosna zbog ovog priznanja. Drago mi je da se cene pravi umetnici i čestitam kolegama koji su zasluženo dobili ovo priznanje - rekla je Mira.

Pored nje, nagradama su se okitili i Lepa Brena, Neda Ukraden, Snežana Babić Sneki, Mira Vasiljević i drugi.



