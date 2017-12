KIJA PRIČALA O SLOBI I ANDRIJI: Kada je ovo rekla, Viktorija joj poručila da bi preskočila ogradu da je na njenom mestu!

Njihova komplikovana ljubavna priča zanimljiva je svima, pa su njeni cimeri danas potegli priču zbog koje se ona otvorila.

"Pa, nije te voleo", povela se priča.

"Pa, očigledno. A nije ni to, nego je stvar poštovanja. Nisam ja njemu devojka... Pre par meseci smo se venčali u crkvi, to je on hteo. Da smo mi ostali venčani, to ne bi diglo takvu pometnju. On je hteo veliku svadbu. Može da mi kaže šta hoće, tako da", pričala je Kija o Slobi.

"Uostalom, Andrija i ja smo bili davno zajedno. Znam mu celu porodicu...a ja nisam tip koji posle mesec dana izađe iz veze", nastavila je Kija.

"Što duže ostaneš ovde, samo njemu može da se desi da mu pukne film... Jedino ako imaš nekog stjuarta ili pilota u rezervi", rekla joj je Viktorija.

"Moje sve drugarice ne mogu da nađu stabilnu vezu. Teško je naći", nadovezala se Kija.

"To ti kažem, jedino ako nemaš neki rezervni plan, ja bih preskočila ogradu", rekla je Viktorija.

"Andrija i ja smo se dogovorili, ima poverenja u mene i to je to", rekla je Kija i dodala da je mislila da je našla svoju srodnu dušu, govoreći o Slobi.

"Ja sam smatrala da je moj život nešto drugo", rekla je Kija.

