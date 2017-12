MIRELA POTVRDILA ŠOKANTNE NAVODE! Svi u Parovima misle da želi da uradi JEDNU ČUDNU STVAR samo zbog užitka u seksu

Večeras je u "Parovima" i više nego uzbudljivo. Nakon što je Mirela komentarisala različite novinske članke o sebi, između ostalog i onaj u kom se tvrdi da želi da ide na ušivanje vagine.

Ona je potvrdila da je to zaista istina, a ostali učesnici su međusobno polemisali o tome i većina je zaključila da Mirela ovo planira kako bi više uživala u seksu, a ne jer želi da povrati nevinost.

- Da, ja to želim. Odlučila sam se na to kada izađem iz Parova. Ja sam želela to još pre i Neši sam rekla - objasnila je ova atraktivna dama.

