ŽELJKO BEBEK DANAS PUNI 72 GODINE: Život su mu obeležili seks, droga i tri braka, a sada je otkriveno kakav je odnos imao sa Bregovićem!

Prvi pevač legendarne grupe Željko Bebek nikada nije krio da je u vreme najveće slave uživao u svemu što ona donosi - seksu, drogi i rokenrolu!

- Nije mi žao zbog toga, naprotiv. Živeli smo burno i ludo. Sve smo sami napravili, podneli i uživali u tome. Mada, nisu svi životi otišli u nekom dobrom pravcu, ali mislim da sam sve radio ispravno. Sve je to prošlost - rekao je ranije Bebek.

A post shared by Pahuljica (@pahuljicabebek) on Nov 16, 2017 at 4:33am PST

S uživanjem govori o samim počecima "Bijelog dugmeta", godinama kada je on pevao i pesmama koje je izneo. Sviđa mu se što većina publike i dalje misli da je on bio najbolji pevač proslavljene grupe.

- Da nisu to mislili o meni, ne bih ja uspeo da imam solo karijeru. Goran je tad napravio neke dobre pesme, ja sam to izneo na svoj način i to mi je osiguralo put za kasnije. Ti počeci su mi doneli da i danas živim od muzike i uživam u njoj - rekao je tada Bebek i dodaje da posle odlaska iz grupe više nije osećao nikakvu povezanost sa njom, niti sa Goranom Bregovićem.

A post shared by M_S Gluten free Kitchen (@m_s_glutenfree_kitchen) on Nov 4, 2017 at 3:00pm PDT

- Mislim da svi već znaju sve o mom i Goranovom odnosu. Nismo mi nikad bili dobri prijatelji, ali smo bili odlični saradnici. U nekom trenutku putevi su nam se razišli, da bi smo se slučajno sreli te 2005. godine, imali smo ta tri kocerta i to je bilo to. Posle toga je sve isto, kao što je bilo i pre toga. Niti zanimam ja Bregovića, niti on zanima mene - iskren je Bebek, koji, međutim, nije želeo da da precizan odgovor na pitanje o navodnoj zabrani da peva pesme Bijelog dugmeta.

A post shared by Mina Krajnovic (@mina.krajnovic) on Nov 29, 2017 at 1:22pm PST

- Na to pitanje treba da odgovori Bregović. On zna da li je to uradio ili nije. Mene to ne zanima, ja i dalje pevam pesme koje sam ja stvorio - kaže Željko.

Mnogo toga je pregurao Bebek, i kao pevač pomenutog sastava i kasnije kao solista. I dok je gradio karijeru, nije bežao ni od braka, tri puta se ženio. Najpre Sandrom, pa Spomenkom i na kraju 2002. godine, 24 godine mlađom Ružicom. Bebek je svoju treću suprugu upoznao kad ga je zamolila za zajedničku fotografiju nakon jednog koncerta, a danas imaju dvoje dece i u braku su od 2002. godine.

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Bijelo dugme na kuhinjskim tanjirima!

Kurir

Autor: Kurir