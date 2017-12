ON MI JE UGROZIO ŽIVOT, ŠTO NE BI OBJAVIO I SNIMAK! Nina Prlja PREPADNUTA od ideje šta sve njen bivši može da joj uradi

Nina Prlja je jedna od najintrigantnijih učesnica "Parova". Osim burne prošlosti, spekuliše se da se između nje i Aleksandra Požgaja desilo nešto više od prijateljstva, a ona tvrdi da se između njih ništa nije dogodilo, te da njegova supruga nema razloga za brigu.

Svi bruje o tvojoj intimi Aleksandrom Požgajem. Da li ste zaista prešli granicu prijateljstva i ljubili pred kamerama ispod pokrivača?

- Naravno da će da bruje, ali bespotrebno. Požgaj ima ženu koju voli i nikada je ne bi prevario. Ponoviću opet, nismo se ljubili. Ovde smo svi ozvučeni, a čovek o kome smo razgovarali nikako ne bi voleo da ga pominjemo i zato smo se prekrili da se ne bi čulo njegovo ime - ispričala je Prlja.

Šta misliš kako se Požgajeva supruga oseća dok sluša priče o vašoj aferi?

- Ivana sigurno zna da se nije dogodilo ništa, bar se ja nadam. Budimo realni i da hoće tako nešto da uradi, ne bi to uradio javno, a ni ja. Sigurno joj nije lako, ali sve će ovo proći, ona treba da bude sigurna u njega i da ga podržava koliko god da je teško i da ne padne, jer će i njemu biti teže. Toga bi trebalo da je svesna - rekla je Nina.

Kakvo je tvoje mišljenje o Mireli Lapanović?

- Mirela je tu kratko, ali toliko zrači lepo i ima dobru energiju da sam je zgotivila, često pričam sa njom. Mislim da nećemo imati konflikte, ali još je rano. Zatvoreni prostor čini svoje. Jako simpatična i harizmatična žena, a i Mili je procvetao otkako je ona došla. Ni u kome od nas ne budi zlobu, odnosno nije zla osoba.

Šta bi se dogodilo kada bi i tvoji snimci isplivali u javnosti? Kako bi reagovala?

- Jako me je povredila sama pomisao da bi tako nešto mogao neko da mi uradi, ali kada bolje sagledam situaciju, šta je to za njega kada je život mogao da mi ugrozi. A još gora činjenica je ta što mi je nedostajao pre neki dan. Strašne su to stvari kojih tek sada postajem svesna. Ne znam šta bi postigao time što bi poslao snimak, sem da me ocrni. Nisam pametna više u vezi njega. Ne znam šta mu je u glavi, nisam ga videla godinu dana. Ko zna čime je izrevoltiran - zaključila je atraktivna dama.

