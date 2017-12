MINA PODIGLA PRAŠINU VESTIMA DA JE TRUDNA SA BIVŠIM, a sada se ON oglasio i POTANKO objasnio o čemu je u stvari reč!

Pre nekoliko dana kao bomba odjeknula je vest u domaćim medijima da folk pevačica Mina Kostić čeka drugo dete sa bivšim partnerom Igorom Kostićem, javnosti poznat kao Igor X, a on otkriva pozadinu cele afere.



Nakon što je na Fejsbuku demantovao vest da je Mina ponovo trudna sa njim, on je sada kada su se strasti stišale potanko obrazložio šta stoji iza svega.

- Kako je došlo do te njene izjave ja ne znam. Njenom krivicom, pretpostavljam. Verujem da se našalila sa nekim novinarom, a on je to iskoristio kao njenu izjavu za medije. U svakom slučaju, nije bilo lepo da tako nešto kaže - istakao je Igor.

S obzirom na to da je Mininu trudnoću demnatovao prilično grubo, istakavši "da bi pre sebi pucao u glavu, nego ponovo legao sa njom", pitali smo ga da li je sa bivšom, sa kojom ima ćerku Anastasiju, ponovo "na ratnoj nozi" zbog njene nepromišljene izjave.

- Nismo se posvađali. Mene je iznerviralo što je tako nešto lupila, pa sam to sam napisao u afektu. Jesam burno reagovao i bio grub, ali morao sam da demantujem vest da je trudna sa mnom, jer me je zvalo 50 prijatelja, 20 novinara, digla se velika frka - objašnjava pevač i otkriva kakav je trenutno njihov odnos, pošto je ona, navodno, izjavila da imaju povremeno seksualne odnose:

- Mi smo ostali u korektnim odnosima, u kontaktu smo zbog deteta. Viđam dete, plaćam redovno alimentaciju, sve to funkcioniše kako treba. Niti smo ostali prijatelji, niti nešto više od toga - završio je pevač.

