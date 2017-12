PLAKAO JE KAO KIŠA: Nakon što je izneo sve detalje porodičnog skandala, Požgaj sada ovako priča!

Aleksandar Požgaj je u sinoćnoj emisiji izneo šokantne detalje iz svog privatnog života. Što bi se reklo otvorio je dušu i ispričao neke stvari iz života svoje porodice.

Mnogo toga je rekao za svog rođenog brata i u kakvim im je sve porodica problemima bila zbog toga. Javio se bio i njegov brat kao i majka.

Jutros je na kafici kada je prespavao izjavio kako nije hteo namerno da uvredi svoju porodicu, a ako je to uradio bio je u emotivnom rastrojstvu.

"Ja sam jednostavno bacio teret sebi sa leđa. Lagali su me godinama i na kraju smo došli do toga da smo morali da prodajemo imovinu, pozajmljujemo novac. Nikog ja nisam zgazio iz porodice, ja svog brata volim najviše na svetu i on je sada dobro. Majka je dosta to krila od mene i oca. Ja nemam problem da kažem istinu, mislim da se na vreme pričalo o tome, bilo bi drugačije rešeno. Ne kajem se ni zbog čega što sam juče rekao. Imam teret koji nosim sam i jedna deo tereta sam sinoć izbacio. Dosta problema se nakupilo ali sam ih ovde isčistio, taj bratovljev problem je bio najveći u porodici", rekao je Požgaj

Gasttozz je stao na Požgajevu stranu i podržao ga u svakom smislu te reči.

"Mislim da nije želeo daskrene pažnju na sebe time što je ispričao, nego se tako osećao i progovorio je o svom problemu", rekao je Gasttozz.

