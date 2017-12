SVAŠTA JE NAPRIČALA O MALOLETNICI! Soraja Vučelić BRUTALNO ISPROZIVALA Minu Vrbaški!

Mina Vrbaški u "Zadruzi" izazvala je gomilu polemika i diskusija, ne samo zbog specifičnog ponašanja i turbulentog odnosa sa Đeksonom, već i zbog optužbi koje je iznela na račun nekadašnje prijateljice Soraje Vučelić i još nekih dama sa domaće estrade.

Međutim, takve izjave nisu joj donele ništa dobro, bar ne u očima Soraje, koja je imala pregršt oštrih kritika za ponašanja maloletne Mine, mada indirektnih.

- Odlučila sam se za muške prijatelje, jer mi ženski samo zavide, a ne znam zašto - kaže Soraja.

- Ja sam humana devojka koja im pomaže i dajem im sve svoje stvari koje više ne nosim, ali i one koje nikada nisam obukla, a onda me one u mojoj garderobi ogovaraju - dodala je ona.

- Mislim na sve devojke koje su ikada bile u mom okruženju, nažalost - zaključila je atraktivna starleta u emisiji "Ekskluzivno".

