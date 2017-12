NA POČETKU SU BILE DRUGARICE: Samo što je ušla u Parove, Tijana dovela Dalilu do suza!

Dalila i Tijana Ajfon su bile jako dobro drugarice tokom prošlih sezona rijalitija.

Dalila je prekinula odnos sa Tijanom zbog snimka koji je ona njoj poslala kada je izašla iz rijaitija koji je veoma podsertio na oca. Pošto je ona tada bila u lošim odnosima sa njim i nije pričala, a Tijana je to sve znala, bilo joj je teško što je to uradila.

foto: Printskrin

Kako je počela da priča celu priču oko prekida prijateljstva sa Tijanom, Dalila se i rasplakala.

"Nas dve smo ovde bile do kraja zajedno i do kraja smo se borile ovde, ja sam nju čak htela da zovem i za kumu. Dejanu sam čak to rekla ali je on meni rekao da to nije dobro zbog pompe i novinara. Otada se nismo čule posle tog snimka i to je to", rekla je Dalila.

foto: Printscreen

"Meni je zaista bilo krivo što se sve to izdešavalo ali ti na snimku ništa nisam rekla za majku i te snimke imam na telefonu. Da li se sećaš kada sam ja bila u Parovima i da je tebe tada odvezao moj bivši dečko kući a ti si onda rekla pa ništa nije značilo mi smo se samo poljubili i to je bilo to", odgovorila je Tijana.

