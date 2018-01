(VIDEO) IMAO JE SEKS SA 2 ZADRUGARKE, A SAD POSTAO ŽRTVA: Dragica SEKSALNO ZLOSTAVLJA Đeksona, on prestravljen!

Nemanja Đerić Đekson se pobunio i priznao da u "Zadruzi" preživljava seksualno uznemiravanje.

Đekson je čuvši da Dragica Janičić ima vrlo lepo mišljenje o njemu kao i to da ga je okarakterisala kao najlepšeg ukućanina odlučio da napravi rijaliti igru sa njom, što mu se kasnije obilo o glavu.

Naime, čini se da i pored toga što je u pitanju bila šala, Dragica to nije tako shvatila i da kod nje ipak postoje emocije.

"Sve je to za*ebavanje, sprdamo Dragicu. Neću više da se igram. Ova žena je bolesna! Seksualno me uznemirava, ja neću to da trpim! Imam emociju prema Dragici, ali sa moje strane je strah", rekao je Đekson.

"Ja prema Đeksonu osećam samo poštovanje. Mislim i dalje da je najlepši ukućanin. Što se tiče zaljubljenosti i tih stvari, toga nema stvarno, ali da je dečko lep, lep je", prokomentarisala je Dragica.

