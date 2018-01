PROGOVORILE KOMŠIJE IZ RODNOG MESTA DARKA LAZIĆA: Otkriveni su skandalozni detalji iz njegove prošlosti, a tiču se narkotika!

Komšije iz rodnog mesta Darka Lazića progovorile su o njegovoj prošlosti.

Jedna od komšinica je otkrila da se njegovi roditelji ne pojavljuju među ostalim meštanima u poslednje vreme.

"Oni se ne druže mnogo sa ljudima ovde ali pre su barem izlazili na ulicu, sad više ne izlaze, samo kolima izađu po hleb i to je to. Ja vidim sve šta se dešava, njih nema više kao pre", kaže ona.

O razvodu svi znaju samo na osnovu priča iz medija. Jedni kažu da je Ana poslednji put dolazila tu za krsnu slavu Đurđevdan, a drugi da je nisu videli više od godinu dana. Ipak, komšinica je otkrila i šokantan detalj koji se prepričava po selu.

"Ja sam čula, priča se tako, ne znam da li je istina, da je Darko bio na nekoj svadbi tu u okolini i da nije mogao da peva, a onda su ga uvukli u neku sobu gde je on valjda uzeo tu neku drogu i posle je pevao do šest ujutru bez prestanka. Da li je to istina ili nije ne znam, ali tako se pričalo po selu", završava razgovor Lazićeva komšinica za emisiju "Premijera".

Jedan od komšija je dodao da mu priča o Darkovom konzumiranju belog praha na snimku nije čudna jer je on kao mlađi, kako komšija tvrdi za ovu emisiju, pušio marihuanu.

