(VIDEO) PLAKAĆEŠ ZBOG OVOGA, GO.NO JEDNO! Sloba opasno podivljao i izvređao Lunu, krenula mu krv iz nosa!

Odnos Slobe Radanovića i Lune Đogani postaje sve gori nakon što je u rijaliti ušla njegova supruga Kija, pa i pevačica Nadežda Biljić.

Uprkos tome što su se do juče zaklinjali na večnu ljubav, Slobodana to nije sprečilo da žestoko izvređa Lunu. Naime, vesti o navodnoj aferi između Slobodana i Nadežde Biljić veoma su pogodile Lunu, pa to više ne može da sakrije.

Slobodan je poludeo zbog ovakve Lunine reakcije, pa ju je tako izrevoltiran, najstrašnije izvređao. Pale su teške reči i pretnje, poput ovih:

"Marš i ti ona! Zapamti, plakaćeš zbog ovoga, go.no jedno! Jedini čovek koji te ovde diže i uvek oraspoloži sam ja" vikao je Sloba na Lunu.

Slobodan je nakon toga izleteo iz sobe, nastavljajući da psuje i da viče, pa mu je krenula i krv iz nosa, a Luna je vidno neraspoložena ležala na krevetu.

