PEVAJ ILI ĆU DA TI PUCAM U GLAVU: Pevačica Vanja Mijatović progovorila o napadu na nastupu!

Naime, ona je nedavno napadnuta tokom svirke u jednom beogradkom klubu. Kako kaže ne seća se čoveka, samo je osetila da ju je uvatio za ruku. Obezbeđenje je brzo reagovalo te nije došlo do incidenta.

"Jeste neprijatno, kao kada su mi rekli "Pevaj ili ću da ti pucam u glavu." Čovek je bio pod dejstvom alkohola i nisu mogle da mu se objasne neke stvari. Ne želim da se sećam takvih situacija u životu", rekla je Vanja i dodala da joj nije lako.

foto: Dragan Kadić

"Mi u našem poslu moramo da budemo i prsihijatri i filozofi. Treba da predividm da li će on uraditi nešto, tako da sam ja iskulirala. Pevala sam to što su zahtevali. Nisam se uplašla, gledala sam samo da se to što pre završi", rekla je Mijatovićeva a zatim progovorila o nepristojnim ponudama.

"Dečko jedne devojke me pozvao u trojku. Mislila sa da se šali, a kada sam videla da ona klima glavom i odobrava to, pobegla sam glavom bez obzira", otkrila je pevačica. Kako kaže bilo je i romantičnih ponuda, ali i anonimnih poruka koje su je ostavljale bez reči.

"Šalju mi obanžene slike, ali ja odmah blokiram", kaže pevačica u emisiji "Ekskluziv".

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić)

