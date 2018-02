ŠOKANTNA ODLUKA PRODUKCIJE: Raskid ugovora sa Gastozom uživo, Požgaj pocepao papire, Vesni pozlilo, a evo šta je sa Nenadom bilo!

U vili rijalitija "Parovi" sinoć je došlo do presedana koji nikad do sada nije viđen na malim ekranima. Svi su bili u šoku, a nekima je čak i pozlilo.

Naime, zbog incidenta koji je Nenad Marinković Gastoz napravio kada je prerušen pokušao da pobegne iz rijalitija, produkcija je odlučila da uživo raskine ugovor sa njim.

"Odluka o raskidu ogovora o boravku u rijalitiju "Parovi" - 6. sezona.

Dana 16. februara 2018. godine, potpisom ovog dokumenta donose sledeću odluku:

Ukoliko učesniki samovoljno i mimo volje producenta, ako prekršo pravila, a da nije izbačen izborom publike, gubi pravu na naknadu i dužan je da producentu plati kaznu u iznosu od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti pa srednjem kursku Narodne Banke Srbije za evro na dan isplate, najkasnije osam dana od pisanog poziva producenta. Učesnik ne gubi pravo na nadoknatu, ukoliko je posledica njegovog izlaska bolest koja mora da se leči stacionarno, a isto je utvrđeno od strane tima lekara angažovano od producenta. Kako ovo nije utvrđeno, producent zbog grubog kršenja stavki ugovora, zavedenog u poslovnim knjigama Happy televizije, raskida svaki vid poslovne saradnje sa učesnikom", piše u ugovoru o raskidu saradnje.

Ovo je šokiralo sve takmičare, pogotovo Aleksandra Požgaja koji je skočio da brani Gastoza. Govorio mu je da nikako ne sme da potpiše ugovor jer on nema te pare da plati produkciji. Nenad ga nije slušao te je tvrdio da on želi da izađe iz rijalitija te da će potpisati to.

U jednom trenutku Požgaj je potpuno odlepio pa je skočio do voditeljke Bojane Ristivojević, iščupao joj ugovor iz ruku i pocepao. Kasnije je to uradio još jednom zbog čega je kažnjen direktnom nominacijom, 200 evra i izolacijom.

Cela situacija potresla je Vesnu Rivas koja je govorila da joj ovakav način igre veoma smeta, zbog čega je neprestano plakala i urlala, nakon čega je završila kod lekara.

Produkcija je brzo reagovala i Vesni je brzo bilo bolje.

Nakon nekog vremena došlo je vreme da Gastoz donese odluku.

"Ne mogu da živim sa tim da je neko dobio otkaz zbog mene i moj jedini uslov je da ću ostati u rijalitiju bez honorara ali da momke vratite na posao. Molim vas, ti momci ne zaslužuju ono što su dobili. Ja sam mojoj devojci dokazao koliko je volim a ako ona to ne vidi, zaboli me i za nju. Ne želim da se stvara neka ljiga o meni jer ja nisam takav. Sve što ste rekli i tovarili na mene, stoji. Ja sam tu i nije problem, ali samo te momke vratite na posao. Mojoj devojci sam dokazao da je ona i njena ljubav jedino što mi je vredno na ovom svetu, ona je ta koja će da odluči šta će biti sa nama. Ali ti momci imaju porodicu i nisu krivi ništa, to sam ja uradio", rekao je Nenad.

Voditeljka se izjasnila da će doći advokatica sa novim ugovorom i da će se Gastozova odluka razmatrati, pa će se saznati šta će biti sa njim i sa momcima koji su dobili otkaz.

Nakon Gastozove odluke svi takmičari su ga podržali, a neki su se čak i rasplakali.

