POSLE 10 GODINA ZAPREPASTILI SU JAVNOST: Evo gde će Emina Jahović živeti nakon razvoda i šta se sve menja!

Dragi moji, zbog ljubavi i podrške kojom me obasipate tokom čitave moje karijere, osećam želju i potrebu da sa vama uvek budem iskrena - i kada delim lepe stvari, ali i kada su u pitanju oni manje lepi delovi života, kroz koje, nažalost, svi nekada prolazimo. Zato želim da od mene saznate i ovo - nakon 14 godina zajedničkog života i 10 godina braka, Mustafa i ja smo doneli odluku da se razidjemo. Ta odluka nam nije bila laka, niti je bila nagla, ali je bila uzajamna, jer smo nakon dugih i otvorenih razgovora zaključili da se naša ljubav, koja je bila velika i iskrena, sa godinama ugasila. Iako naše živote nastavljamo odvojeno, ja ću Mustafi uvek biti najiskreniji prijatelj i podrška u životu, a sigurna sam da će i on meni. Naša najvažnija misija je da ostanemo dobri roditelji našim divnim sinovima, Yamanu i Yavuzu, i u toj misiji smo ujedinjeni i sa tog puta nećemo dozvoliti da nas bilo šta skrene. Ovo je prvi i jedini put da se oglašavam ovim povodom, zbog toga nisam želela da čitate nagadjanja po medijima na ovu temu, već da vam kažem direktno ja. Voli vas vaša Emina. 🙏🏻 #eminajahovic #eminasandal

A post shared by Emina Jahovic (@yaemina) on Feb 15, 2018 at 3:25am PST