IZDRŽAĆU KAKO ZNAM I UMEM: Gastozovi najgori dani! Evo kako se zaista oseća zbog stroge kazne!

Naime, on je u šou programu ostao bez honorara ali ima mogućnost da se bori za glavnu nagradu. Potpisao je takav ugovor iako se nekoliko minuta borio sam sa sobom da donese odluku.

Pre same odluke dao je intervju u kom otkriva kako se zaista oseća zbog svojih postupaka.

Zbog tvog nesmotrenog poteza, usledile su rigorozne kazne, zbog kojeg je ispaštala čitava vila. Kako se osećaš i da možeš da vratiš vreme, da li bi uradio drugačije?

- Ko kaže da je bio nesmotren? Prekršio sam pravilo iz meni jako bitnih stvari i stavio sve na kocku, jedino što mi je žao i zbog čega nisam ponosan na sebe, jeste otkaz našeg obezbeđenja. Potrudiću se da to ispravim kako znam i umem. "Da se opet rodim, živeo bih isto".

Kako ćeš izdržati sada, kada ti je produkcija zabranila da viđaš Naidu do kraja rijalitija? Da li je za tebe postojala gora kazna od te?

- Ona je u mojoj glavi 24 sata, čak i kad žmurim ona mi je pred očima. Izdržaću kako znam i umem, ali ću se potruditi da se to promeni, ako je moguće. Spreman sam na sve...

Koji je prvi savet koji si dao ocu, nakon što je postao ravnopravan učesnik riajlitija "Parovi"?

- Nisam ni pričao sa njim na tu temu, nije on glup. Samo malo manje da koristi ružne reči, sve je ostalo top, što se mene tiče. A i malo manje "banzina", kako on to zove.

