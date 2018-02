ŠUŠKA SE DA SPREMAJU SVADBU: Biković progovorio o venčanju sa atraktivnom Ruskinjom!

Photo by @zverkov_ko (наверно) 😂 или кто то другой сделал фото, я не уверен. Спасибо @bulgariofficial за прекрасный вечер. Photo by @zverkov_ko (mislim da je on autor 😂 nisam siguran. Hvala @bulgariofficial za predivno veče. #serpentipoolparty

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 21, 2017 at 9:16am PDT