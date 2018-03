KIJA OPTUŽILA SLOBU SLOBU: On je ušao u rijaliti i ostavio me bez dinara!

Gordana Džehverović je javno iznela da je gledajući Zadrugu putem malih ekrana podržavala Kristinu Kockar kao prevarenu ženu, ali da sada kada je ukućanka ovog šou programa, ona je promenila mišljenje, pa je Kockarevu osudila za propast njihovog braka.



"Ja sam bila na njenoj strani na početku, nisam podržavala to što se dešavao.Kada sam ušla počela sam da menjam mišljenje o samom činu braka. Došli smo do zaključka da je njena uvek bila zadnja i da u tom braku on nije mogao da se izbori za svoj glas i svoj stav. Oni su pokazali da nemaju tu slogu u braku i ovde pokazuju da nisu bili tolerantni jedan prema drugome. Ja dolazim do zaključka da je ona vrlo ambiciozna i da ona radi kao želi i on ako iznese mišljenje, iznese, njena je zadnja u tome2, objasnila je Gordana.

Kija je rekla:



"Ja nisam pokorna žena, on je bio u vezi, ali nije tačno da nije mogao da iznese svoje mišljenje, naravno da ima svoje mišljenje. Ja sam i te kako želela da on bude muškarac, ali ne takav koji će da mi brani nešto, meni se muškost pokazuje na drugi način kada se brineš o svojoj porodici, kada se oženiš tvoja porodica je primarna. On je ušao ovde, mene je ostavio bez dinara. Sad, ja sam imala jer sam zaradila!, a šta bi bilo da nisam imala?"



Sloba je slušao sve ono što je Kija pričala i kipteo u sebi, pa je u jednom trenutku prokomentarisao da žali što je bio sa njom u braku.

