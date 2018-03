PREVAZIŠLI RAZLIKE: Ana Nikolić progovorila o pomernju sa Rastom, evo šta kaže!

Ljubav između Ane Nikolić i Stefan Đurića Raste iznenadila je mnoge. Krili su je duže vreme, a sve je izašlo na videlo kada su se iznenada venčali.



Ana je zatrudnela i rodila ćerku, ali je malo ko očekivao da će se oni tako brzo i razvesti.



U poslednje vreme često su zajedno na nastupima, imaju zajedničke koncerte. Mnogi u javnosti smatraju da je pomirenje samo marketinški trik koji bi im doprineo na popularnosti. Ali, istina je ipak drugačija.



Ana je priznala da otkako su se razveli, prevazišli su neke razlike i bolje funkcionišu- kako zbog deteta, tako i međusobno kao dve osobe.

"Kad god se susretnem sa nekim problemom, samo pomislim „i ovo će proći“, nabacim osmeh na lice i trudim se da rešim probleme. Ne čekam skrštenih ruku da oni nestanu. Moja sudbina je u mojim rukama. Kada se deca u parku posvađaju, počnu da se druže posle pet minuta jer to su deca, važno im je samo da se igraju. Kada se posvađaju njihove majke, nastaje problem jer nijedna neće prva da kaže „izvini, pogrešila sam, preterala sam...“. Srećna sam što smo Stefan i ja sačuvali to dečje u sebi i što bez obzira na to što sam ja njemu slomila igračku ili što je on meni bacio pesak u kosu možemo da nastavimo da se družimo, volimo i uživamo u našoj porodici. Ljubav je jača od razvoda", priznala je pevačica.

Pevačica ne krije da joj je Rasta bio i veliki oslonac u trenucima zajedničkog života, a najviše zbog traume koju vuče od pre dve decenije.

