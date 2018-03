MLADENOVA MAMA SE UKLJUČILA UŽIVO: Ono što je poručila Nini Prlji iznenadilo je njenog SINA

Na nedeljni ručak u najpoznatiju vilu na Balkanu uključila se Mladenova mama.

Mladenova majka pomno prati svog sina u rijalitiju pa je htela da mu poruči par stvari. Gospođa Vuletić bila je malo ljuta jer kako kaže on trči za Ninom jer ona njega ne voli dovoljno. Poručila je sinu da ne treba to da radi jer je sam po sebi šoumen.

Ninu su povredila reči Mladenove majke. Nini nije bilo pravo što gospođa tako priča za nju, jer ne zna njene prave osećaje već zaključuje na osnovu nekih situacija.

- Ona njega maltretira, on je više privržen njoj nego ona njemu. Ona njega ne voli dovoljno - rekla je Mladenova mama, a onda se Nina ubacila.

- To je vaše mišljenje, ja ne mogu da vam zabranim da to mislite, ali to nije istina. Neki misle ovako, da on mene maltretira, neki da ja njega. Ja njemu praštam isto šta i on meni - rekla je Nina.

