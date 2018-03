TIHOMIR PREVARIO BIVŠU DEVOJKU ANAMARIJU: Spiskao sve pare koje su joj poslali fanovi

Kada je Anamarija posle „Parova“ snimila prvu pesmu, obožavaoci su joj poslali oko 200 evra kako bi joj pomogli u organizaciji promocije. Džambazova tvrdi da taj novac nije videla i da ga je Tihomir spiskao na žurku. Kad su ga na poligrafu pitali da li je to istina, Filipović je pokušao da se izvuče.

- Dobili smo novac od fanova za promociju njene pesme, a ona je pre toga napravila haos. Mesec i po dana je bila kod mene, a na Fejsbuku je napisala da sam s njom samo zbog marketing. Uzeo sam taj novac i, na kraju, umesto promocije, napravio sam veče „Tihomir s prijateljima“, na koje Anamarija nije bila pozvana - objasnio je Tihomir.



Ovaj odgovor je detektor laži prepoznao kao istinu, što je Džambazovu veoma povredilo.

- Meni su ljudi pretili i pitali me gde su pare od promocije. Javila sam mu se i pitala ga gde je novac. On mi je rekao da je u pitanju samo 200 evra. To je bila kap koja je prelila čašu i tada smo prekinuli odnos - rekla je Hrvatica.

