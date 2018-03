BILA JE ZVEZDA 90-IH: Tužila je frizera jer joj je spalio kosu, a zbog komšije je preživela pakao! Danas izgleda bolje nego ikad!

Vanesa Šokčić bila je jedna od najpopularnijih folk pevačica devedesetih godina na ovom podneblju, a život je nije mazio, dok već godinama nije popularna kao ranije.

Godine su prolazile, hitovi su se nizali, a mnogi muškarci u bivšoj Jugoslaviji uzdisali su za njom! Međutim, u ovom veku njena popularnost je naglo opala, pa je pokušala da vrati staru slavu učešćem u rijalitiju "Dvor" 2011. godine.

"Osam nedelja je trajao moj eksperiment u tom šou programu. Drago mi je što sam uspela da se iskontrolišem i da ne učinim ništa zbog čega bih se posle kajala. Verujte nije mi bilo lako. 24 učesnika, različitih naravi, karaktera, zatvoreni na veoma malom prostoru. Pokušala sam da se isključim iz svega. Mlađi učesnici su se trudili na sve moguće načine da skrenu pažnju na sebe, ne birajući sredstva. Nekima je to pošlo za rukom. Npr. MC Stojan je sad jedan od najtraženijih pevača u dijaspori. On je pametno iskoristio svoje učešće na Dvoru. Nikada više ne bih ušla u sličan program kao učesnik. Dokazala sam sebi da i to mogu", izjavila je Vanesa nakon što su je gledaoci izbacili iz ovog šou programa.

Vanesa je oduvek gradila karijeru svojim glasom i pesmama, ali ni ovu estradnu zvezdu nisu zaobišli skandali. Naime, ona je pre desetak godina, kako su tada mediji izveštavali, tužila jednog frizera, jer joj je uništio kosu. Ona je tvrdila da je izgubila nekoliko tezgi zbog "ućebane kose".

Pevačica je na sudu tražila nadoknadu za propuštenu dobit, kao i za pretrpljenu duševnu bol.

Ova pevačica je doživela neprijatnosti i od sovg prvog komšije koji je, prema njenim rečima, godinama uznemiravao nju i njenog oca. Sukob je kulminirao kada fizički napao pevačicu i njenog oca.

"Događaj je prijavljen policiji, potom je on procesuiran do sudstva, ali godine pakla još traju. Pre pet godina, kada je počelo maltretiranje, mislila sam da će mojim mukama kroz koje prolazim zbog manijaka prestati. Dok sam živela na Zvezdari sa ocem, komšija je počeo da nas uznemirava, preti. Jednog dana je nasrnuo na mog oca, oborio ga je na zemlju i počeo da ga šutira. Dok sam bila na vezi sa policijom i pokušavala da odbranim tatu, on me je ujeo za prst i od tog mi je naprsla kost", ispričala je pretprošle godine Vanesa.

Trenutno folkerkin život protiče bez ikakvih problema, barem to tako deluje u javnosti. Vanesa i dalje nastupa, uglavnom po privantim proslavama, gostuje po emisijama i redovno kači fotografije na svoj Instagram nalog čime pokazuje da joj vreme ne može ništa. I dalje je vrlo lepa, atraktivna i mladolika.

