NIKAD NISAM ŽELELA OVAKAV ŽIVOT! Anabela Atijas zauvek napušta ESTRADU, a evo šta je pravi razlog!

Anabeli Atijas donela je odluku da se povuče iz javnog života, i to ne na neko vreme, već zauvek!

"Po pitanju javnog života ne želim da pričam, povlačim se potpuno, i to zauvek. Ne moram da dajem izjave, ne želim da budem javna ličnost. Ne prija mi. Nikada nisam želela da živim ovakav život kakav sada živim i hoću to da zaustavim. Ne želim više ni sa kim da podelim ono što me boli. Ne želim da budem deo ove skalamerije, nazovite to kako god hoćete. Šalabajzerska rabota, neću više da budem javna ličnost, povlačim se skroz", rekla je Anabela, koja je očigledno vidno povređena zbog svega što joj se dešava u životu otkako je njena ćerka ušla u rijaliti “Zadruga”.

Na pitanje šta ju je nateralo da se odluči na ovakav potez, kao i da li su tome uzrok problemi na privatnom ili poslovnom polju, ona odgovara:

"Imam potpuno pravo da ne pričam ni o poslovnom ni o privatnom životu. Kao živo biće imam to pravo da zadržim sve za sebe. Predomislila sam se, ne želim više. Niko nije u mojoj koži i moje pravo je da odustanem. Neću da budem po novinama niti bilo gde. Nigde niste mogli da pročitate moju izjavu povodom parkinga, kao što nigde niste videli", rekla je Atijasova, ne želeći da detaljnije priča o napadu zbog parking mesta koji je doživela pre nekoliko dana kada je na nju fizički nasrnuo D. M. i ogrebao je po telu.

"Po pitanju parkinga nikada nisam želela da dajem bilo kakave izjave. Ispalo je kako je ispalo, i eto. Neću da dajem izjave", iskrena je bila pevačica. Tokom razgovara dotakli smo se njene najstarije ćerke Lune, za koju je uvek u javnsoti isticala da je njen najveći ponos.

"Moja Luna je punoletna, ima 22 godine i sama odgovara za sebe. Ne moram da komentarišem sada svaki njen pokret", kratko je rekla Anabela.

Podsetimo, Anabela je na javnu scenu stupila pre 25 godina kao deo grupe “Fanki Dži”. Ona i njen tadašnji suprug Gagi Đogani su godinama bili omiljena grupa u Srbiji. Nakon razvoda Anabela je započela solo karijeru koje će se sada odreći.

