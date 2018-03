OGNJEN AMIDŽIĆ NIJE ZNAO DA SU UPALJENE KAMERE: Progovorio o Mariji Šerifović i njenom seksualnom opredeljenju! OVO ĆE MU DOBRO ZAPAMTITI!

Voditelj Ognjen Amidžić izazvao je lavinu komentara kada je javno, verovatno misleći da su kamere ugašene, iskomentarisao seksualni život Marije Šerifović.

Svima je već dobro poznato da Ognjen Amidžić jednom nedeljno radi intervjue sa zadrugarima koji su obeležili prethodnu nedelju.

Nakon što je formalni deo završen voditelj se upustio u razgovor sa Mikijem Đuričićem, pa bez dlake na jeziku izneo svoje mišljenje.

Oni su se dotakli aktuelne teme - veze Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković, a ognjen se odmah prebacio na Mariju Šerifović pa poručio: "Znaš šta je problem kod lezbijki? Ja sam to čuo. Tome sam se ja na primer čudio kod Marije Šerifović. To znam po Mariji Šerifović jer imam zajedničke prijatelje neke, pa znam. One ulete kod žene. One su potpuni muškarci, a žene su, a imaju i ženskog u sebi i tačno znaju šta ženi treba u kom trenutku. Kaže od neke gluposti - zaštite, postavljanje, otvaranje vrata, pristupa ženskom. Ja sam to isto čuo od strejt žene. Znači, da ne možeš da veruješ kakav je to ulaz. To je ono što kažu niko ti neće popu*iti ko pe*er", rekao je Ognjen Mikiju između ostalog.

Voditelj je takođe dodao da dve zadrugarke Sanja i Jovana, po njegovom mišljenju, i ne uživaju u vezi jer je to samo "kratkoročno dobro i da je večito neki problem".

