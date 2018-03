BILA JE PRED RAZVODOM, PUKOM SREĆOM PREŽIVELA SAOBRAĆAJKU: A sad Nikolina Kovač otkrila svoj najveći san koji NIKO NIJE ZNAO!

Nikolinu Kovač domaća publika upoznala je tokom takmičenja "Zvezde Granda" u kojem se predstavila kao vrsni vokal, a malo kome je poznato da je klavir prva ljubav lepe Sarajke.

Nikolina otkriva da je ovaj instrument počela da svira s osam godina, kada je upisala nižu muzičku školu, ali se kasnije opredelila za solo pevanje. Međutim, poslednjih godina supruga pevača Saše Kapora rešila je da se vrati svojoj prvoj ljubavi.

"Moja velika strast je komponovanje, a to me je i navelo da iznova usavršavam sviranje. U nižoj muzičkoj školi sam kratko išla na časove klavira, ali sam nakon duge pauze, upisala solo pevanje i to mi je postao primarni predmet. Sećam se da sam s posebnom radošću s profesorom svirala "Za Elizu", čuvenu Mocartovu simfoniju u g-molu, a na solo pevanju izvodila sam razne italijanske i španske arije i sama sebe pratila", rekla je Nikolina na početku razgovora za VIP magazin i dodaje da se pre nekoliko godina kod nje javila želja da ponovo svira.

foto: Zorana Jevtić

"Sviram za svoju dušu, a klavir me ispunjava, prija mi i opušta me. U neku ruku, to je moj beg, ali i zadovoljavanje istinske potreba da stvorim novu muziku. Volela bih i da održim koncert za klavir, ali budući da sam perfekcionista i izuzetno sam stroga prema sebi, to ću uraditi tek kada budem stopostotno sigurna u sebe. Tek tada ću veštinu i talenat podeliti s ljudima", kaže Nikolina, u čijem talentu, za sada, uživaju suprug Saša i sin Nikolaj.

"Saša i Nikolaj uživaju u muzici, a volim da im sviram pesme "Jesen u meni" od "Parnog valjka" i "Bolje biti pijan, nego star" od "Plavog orkestra", kaže mlada pevačica na kraju.

foto: Zorana Jevtić

