JEZIVA ISPOVEST LEE KIŠ KOJA LEDI KRV U VENAMA: Izgubila sam bebu dok su BOMBE letele na sve strane, a lekari su me 2 puta vraćali u život

Voditeljka Lea Kiš je poznata po svom osmehu, ali, kako sama priznaje, nije ga uvek imala na licu budući da je prošla veoma teške depresivne periode posle teške operacije nakon koje je morala da se pomiri sa činjenicom da više nikada neće moći da ostane u drugom stanju.

Lea je već ranije govorila o ovom stresnom periodu života, kada je tokom bombardovanja izgubila bebu, ali u poslednjem intervjuu je iznela dosad nepoznate informacije o tome.

foto: Promo

"Bio je to jedan od najtežih dana u mom životu. Izgubila sam bebu, a bombe su letele na sve strane. Mala Sara Mia je bila sa mnom. Telefoni nisu radili, a trebalo je da stignem živa do bolnice i pre svega zbrinem nju. Sve je bilo veoma dramatično, toliko da ne volim da se vraćam u taj period. Sećam se samo da mi je, kada sam posle operacije došla sebi, doktor rekao kako su me dva puta gubili i reanimirali da je čudo što sam živa. Na svu sreću, imali smo već našu Saru Miu. Nažalost, posle se više nikada nismo ostvarili kao roditelji", ispričala je Kišova

