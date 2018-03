GAGI ĐOGANI PROGOVORIO O SIROMAŠNOM DETINJSTVU: Nas Đoganija je bilo 13, ali 3 bebe su umrle...

Gagi Đogani, čija ćerka Luna u rijalitiju skreće pažnju na sebe zbog veze sa oženjenim pevačem Slobom, progovorio je o svom teškom detinjstvu, ali i demantova Lunu da je spavao na ulici, krao, bio u policiji, kao i ti da je bio lopov...



"To nije istina. Potičem iz siromašne kuće i to stoji. Nisam imao sanke, poniku kao što su drugi imali, ali nikada nisam bio u policiji. Bavio sam se sportom. U jednom momentu nas Đoganija je imalo 13, troje je umrlo, tri bebe su umrle, pa nas ima devetoro", rekao je Đogani i dodao da je Luna veoma vezana za njega i da je emotivna baš kao što su on i Anabela.

"Moj tata nema obrve, od tate sam nasledila ružno, rekla je jednom, a ja joj nikada ništa neću zameriti. Bio sam u rijalitiju dva puta, znam šta sam radio, a to je zatvoren prostor, izgube se u vremenu i prostoru", otkrio je Đogani.

"Većina bi volela da se Luna i Sloba raskinu jer oni drže rijaliti, a ako bi Sloba ispao, i Luna bi izašla, podržao bih je jer nema šta tamo da radi bez njega", rekao je u Premijeri.

"Anabela napravila je jedan potez i pomirila se sa Đoletom i još nekim osobama koji su bliski meni.

"Mene pogađaju negativni komentari o Luni, a nju će tek kada izađe. Ne znam što je ne vole, nije mi jasno. Ona je veliki čovek. Ne volim da pričam o Kiji, narod je vidio ko je Kija šta ona radi. Prići jednoj ženi od 80 godina i ukrasiti joj pare, i odglumiti da je bila sa Filipom. Luna to nikada ne bi to ni za kakve pare", prokomentarisao je Kiju, zakonitu ženu Slobe Radanović.

