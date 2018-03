DŽEJOVA ISKRENA ISPOVEST: Alkohol, cigarete i malo belog su mi UNIŠTILI srce! Hteo sam da umrem!

Nakon što je pre nekoliko meseci u Beču imao ozbiljnu hiruršku intervenciju, Džej Ramadanovski (53) opisuje kako izborio sa strahom i zašto je odlučio da se odrekne poroka koji su mu narušili zdravlje.

Pevač se uspešno oporavlja nakon ozbiljne intervencije na srcu koja mu je pre nekoliko meseci po hitnom postupku odrađena na jednoj prestižnoj klinici u Beču.



Folker uz čije je hitove stasalo nekoliko generacija priznaje da je bio uplašen za svoj život, jer je operacija bila i više nego zahtevna.

Međutim, saveti lekara su mu pomogli da se za kratko vreme "vrati u život", ali i svojoj velikoj ljubavi - muzici.



"Džeki je mnogo toga prošao. Bilo je i lepih i manje lepih trenutaka, ali čini mi se da je operacija nešto najteže što mi se dogodilo. Priznajem, život koji sam vodio od najranijeg detinjstva doveo me je do toga da eto, sa pet banki odem pod nož. Bilo je čupavo. Srce je moglo da mi stane. Imao sam ozbiljnu intervenciju srčanih zalizaka i sada moram da povedem računa o svom zdravlju", započinje priču pevač, koji je odlazak kod lekara shvatio kao opomenu i šansu za novi početak.

foto: Dragan Kadeć



"U tim trenucima ceo život mi je prošao kroz glavu. Ništa nisam mogao da promenim jer sam, paralizovan od bola i tuge koja me je obuzimala, bio nemoćan. U jednom trenutku pomislio sam da me nema, da legnem i više nikada se ne probudim kako me ujutru ne bi sačekali svi problemi. Nije ti svejedno kada ideš da te seku. Veoma sam zahvalan doktoru što mi je spasio život i što sam uspeo da prebrodim najteži trenutak u životu. Imao sam sreće što mi nisu lomili grudni koš, jer onda ne bih mogao da pevam još četiri meseca. Uradili su te zaliske najnovijom tehnologijom. Sada moram da mirujem što me psihički ubija jer hoću što pre da se vratim pevanju. A svi su govorili kako ne mogu više, kako samo krkljam u mikrofon", priča pevač.

Ramadanovski je jedna od retkih javnih ličnosti koja je otvoreno priznala kako je postala zavisna od nekoliko poroka: droge, kocke i alkohola. Sada otkriva kako je posle mnogo godina uspeo da se izleči nakon što mu je zbog alkohola stradao i glas.

"Alkohol, cigarete, malo "belog", sve je to doprinelo da uništim srce, ali i glas. Jedva sam govorio, a o pevanju nisam ni razmišljao. Strahovao sam i pitao se šta dalje ako me napusti glas. Ipak, Bog mi je rekao: "Dobar dan, Džeki imam za tebe još jedan plan". Imao sam ja mnogo grehova, ali ne neke velike. Drugima sam pomagao, bio sam dobar za okolinu, a loš za sebe. Sada je sve to iza mene. Promenio sam život, navike. Shvatio sam kako želim da živim jer imam za koga. Unuk i ćerke moja su najveća sreća. Oni su prošli pakao zbog mene. Sada želim da im nadoknadim za sve što su brinuli. Želim da pevam i da se igram sa mojim prevarantom Adrianom. On je moje sunce ljubavi. Vratio sam se posle svega i želim još dugo da pevam i da uživam u ovom životu i svim njegovim blagodetima", zaključuje Džej.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Glosi, Foto: Dragana udovičić, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

