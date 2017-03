7 GODINA OD SMRTI KSENIJE PAJČIN I FILIPA KAPISODE: Evo šta se dogodilo u noći STRAVE!

"Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam", pričala je Ksenija tada.

Oboje su osećali potrebu da neprekidno budu zajedno, ali je Kseniji postepeno počeo da smeta život na relaciji između Cetinja i Beograda. Kada su bili zajedno, sve je bilo u najboljem redu. Razdvojenost je izazivala tugu, nervozu i, sve češće - ljubomoru.

foto Aleksandar Jovanović

Nakon brojnih raskida i medijskih prepucavanja, Ksenija i Filip su počeli da žive zajedno u njenom stanu u Beogradu.

Međutim, njihova ljubav je nažalost bila fatalna po njihove živote.

Foto Dragana Udovičić

Kseniju je u utorak, 16. marta 2010. godine u njenom stanu na Voždovcu usmrtio Filip Kapisoda koji je nakon toga oduzeo sebi život.

Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja.

Ksenijino telo je bilo u hodniku, a Filipovo u sobi. Pored njega je bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok njen dečko ima samo izlaznu ranu na temenu, što ukazuje na to da je Filip ubio Kseniju, a potom pucao sebi u glavu.

foto Dado Đilas

Kako su ubrzo nakon ubistva otkrili izvori bliski istrazi, Filip je, nakon što je usmrtio Kseniju na samom izlazu iz stana, pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se svakodnevno svađali, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

U prilog pričama da je odnos dvoje ljubavnika išao od ljubavi do mržnje koja je, nažalost, preovladavala, govore i svedočenja Ksenijinih komšija u njenoj zgradi u Nikšićkoj ulici na Voždovcu.

foto Dragana Udovičić

"U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi", rekla je komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Neki od stanara sećaju se Ksenije kao devojke vedrog duha, pune života. Kao tinejdžerka je pravila urnebesne žurke, dolazila je policija... Od kada je bila sa Filipom, pričale su komšije, često su iz stana Pajčinove slušali vrisku i svađu.

"Ksenijin glas je odzvanjao 'volim te', pa 'ne volim te', 'hoću da te ostavim'. Ali, bez obzira na svađe, ništa nije ukazivalo na tragediju... Dešavalo se da se posvađaju, sve dreči, a oni posle nekoliko minuta izađu iz zgrade zagrljeni i šetaju njenog psa", pričala je za Blic jedna od komšinica, dodajući da ni poslednji incidenti nisu ukazivali na tragičan kraj ljubavi.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Crni mart - Zbog ovih događaja Srbi se naježe na pomen tog meseca





(EKP/pink)

http://chats.viber.com/kurir